Lähipäevad pakuvad kohati miinuskraade

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis on pilvisem ja kohati sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 4–9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1–6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt loodetuul 2–8 m/s, õhtul muutliku suunaga 1–5 m/s. Sooja on 5–11 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, hommikul pöördub tuul kagusse. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +2 kraadi, rannikul kuni +4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Kagutuul tugevneb 5–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6–12 kraadi.