Nädala kaja: jüripäev koos Georgiga

Tean, et varakevad on paljude inimeste lemmikaeg. Ise ootan läbematult küll jaanipäeva (jajah, tean küll, +5 ja vihmasadu), kuid jüripäeva lummus on mind juba lapsest saadik köitnud. Tundub, nagu oleks mingisugune maarahva igivana maagia sajanditeks sellesse looduse tärkamise aega püsima jäänud.