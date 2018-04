Plusssuurus võib olla mõõdupuu

Strateegilised mõõdud on Triinu Raudsepal (36) 167 cm, 79 kg. Ta kannab rõivasuurust 42 nagu paljud naised. Päris tavalised naised. Triinu, see liivakellakujulise figuuriga naine on plusssuuruses modell kaunile ja kallile Marc & André kaubamärgile.

Vabalt võtab Triinu kaalunumbri pendeldamist, käigu see või ühest äärmusest teise. “Olen jumala rahulik. Miks tõmmelda?” sõnab ta. Nii püüdis ta mõelda ka aastat neli tagasi, kui kaalunäit andis rekordilised 99 kilo. Tasa ja targu, söömist jälgides, suutis ta alla võtta 22 kilo. Praegune modell teab, et kaalulangetamine on võimalik ainult iseendas otsusele jõudes. “Pole nii, et teeme sõbrannadega kambaka ja hakkame koos jälgima.”