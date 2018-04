Rail Baltic versus Camino Baltica

Rail Baltic on kiirtee Euroopasse, Camino Baltica aeglane tee Euroopasse. Mõlema projekti tasuvusarvutuste puhul võib kõvasti bluffida. See on selge, et Rail Baltic ära ei tasu, kuid idee on huvitav ja tuleks defineerida lõpuks ka inimnäolisena. Riigil ja rahval pole väga mõtet iseendale näkku valetada.