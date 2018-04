Juhtkiri: mitte ainult sportlane

Väike-Maarjast pärit Georg Lurich on meil ikka au sees olnud, tema sünniaastapäeviti on tema kodukohas rammumeeste konkursse peetud, kunagise kodu asupaika märgib kivi, see karske eluviisi ja spordi propageerija on raiutud nii raamatuisse kui ka kalendritesse, puudu oli just keskne skulptuur.