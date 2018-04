Heategu viis perekodu lapsed kinno

Haljala Lions-klubi president Sven Hõbemägi ütles, et neil on Vinni perekoduga pikaajaline koostöö. “Igal aastal oleme midagi korraldanud, on toimunud näiteks talvepäevad Mõedakul, aga seekord otsustasin teha teistsuguse päeva. Mõtlesin, et läheks lastega kinno,” rääkis Hõbemägi.