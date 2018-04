Juhtkiri: mitte ainult sportlane

Väike-Maarjast pärit Georg Lurich on meil ikka au sees olnud, tema sünniaastapäeviti on tema kodukohas rammumeeste konkursse peetud, kunagise kodu asupaika märgib kivi, see karske eluviisi ja spordi propageerija on raiutud nii raamatuisse kui ka kalendritesse, puudu oli just keskne skulptuur.

Ei saa ju pidada normaalseks, et Eesti suurkuju auks on püstitatud vaid Tallinnas Pirita teele üks imepisike mehike, mida igal taskuvargalgi kerge pihta panna.

Nüüd on asjad tasakaalus. Georg Lurich oli maailmas palju näinud mees ja tema vägevat kuju vaadates võib ka iga külapoisike unistada oma tulevikust, sest Georg Lurich tõestas, et kõik on võimalik, kui väga tahta ja pingutada.

Ning tegi ta seda eesti rahvale ülimalt olulisel ajal, ilmselt Eestimaa ühel keerukamal ja süngemal ajajärgul üldse. Ühtäkki ilmus Virumaalt Väike-Maarjast pealtnäha tavaline mees, kes tegi imesid sangpommidega ja pani endast palju suuremad mehemürakad näilise kergusega matile selili. Nii andis ta inimestele usku: kui tema suudab seda esinemislaval või maadlusmatil, siis suudab igaüks ennast kasvõi natuke ületada.

Just Georg Lurich oli see, kes teise Virumaa mehe Gustav Boesbergi innustusel pani aluse tänaseni kestvale Eesti edule raskejõustikus. Suuresti tänu temale on meil Arnold Luhaäär, Jaan Talts, Heiki Nabi, Mart Seim.

Lurich ei olnud ainult sportlane, ta propageeris karskust ja tervislikke eluviise, oli populaarne ja hinnatud kõnemees, valdas kümmekonda keelt.