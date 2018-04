Tallinnas avatakse näitus muinsuskaitse suurmehest

Kogu elu on Fredi Tomps olnud seotud ka Lahemaaga – ta oli üks Lahemaa Rahvuspargi asutajaid ja tegutses aastaid sealse ehitusnõunikuna, aidates muu hulgas uuele elule äratada Sagadi mõisa. Tema elutööks kujuneski Eesti ajalooliste linnasüdamete rekonstrueerimine ning neis kaitsetsoonide kehtestamine, samuti mõisakeskuste restaureerimine – kokku on Fredi Tomps olnud arhitektina tegev 12 mõisa juures, neist tänaseni on aktiivses kasutuses lisaks Sagadile näiteks Saka ja Kukruse mõisad Ida-Virumaal ning Pädaste Muhumaal.

„See on aegade algusest, et võim näitas oma tugevust ja uhkust arhitektuuri kaudu. Võtame näiteks mõisahooned: 19. sajandi lõpus oli meil üle 2000 mõisakeskuse. Ja kõik need keskused olid omaniku positsiooni, oskuste ja teadmiste kohaselt maa-arhitektuuris väljapaistvad ehituskompleksid,“ on arhitekt kirjeldanud Eesti mõisate lugu: „Seda tegi seesama mõisnik, kes sai seal võimule, kui tal oli raha, tahtis ta näidata hiilgust, toredust ja võimalusi, mida ta evis.“