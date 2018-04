Koolilapsed tutvusid künnipäeva kommetega.

Muugas korraldati põhikoolilastele künnipäev, et anda neile aimu põllutöödest. Muuga raamatukogus tutvustas selle juhataja Maarika Lausvee õpilastele künnipäevaga seotud rahvakombeid. Rahvakalendri järgi on künnipäev 14. aprillil ja siis pidi kindlasti, sõltumata ilmast, minema põllule. Et ajada esimene vagu. Soovituslikult enne päikesetõusu. “Kas või lumme,” lisas Lausvee.