Aleksandr Holst: uurte koalitsioonikõnelusteni on veel aega

"Konsultatsioonide eesmärgiks on olnud selgitada välja nendepoolne valmisolek olla kaasatud võimaliku umbusaldusega liitumisele," lausus Holst.

Tema sõnul ei ole olnud tegemist koalitsiooniläbirääkimistega, nagu on ekslikult väljendanud kohtumisel mitte viibinud noorpoliitik Kelly Konetski-Ramul oma sotsiaalmeedia kontol.

"Uute koalitsioonikõnelusteni, kui nendeks peaks tekkima vajadus, on veel piisavalt aega. Soovime kõigile kannatlikku meelt ja väärikust, olenemata poliitilisest kuuluvusest või isiklikest veendumusest. Rakvere väärib igal tasandil viisakat ja arutlevat diskussiooni. On täiesti võimalik, et kui aeg õige, siis kaasatakse ka sotsiaaldemokraadid päris läbirääkimiste juurde," ütles Aleksandr Holst.