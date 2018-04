Eesti esindustammikus jätkuvad tööd lähiajal

Tapa vallavanem Alari Kirt sõnas, et parim pakkuja on selgunud, kuid praegu on veel periood, mil saab tulemusi vaidlustada. Lähiajal on võimalik sõlmida leping ning seejärel töödega alustada. Rajatakse pargiteed, paigaldatakse valgustus ja konserveeritakse rahvasuus Kukelossiks kutsutava endise moonakamaja müürid.