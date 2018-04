Haljala kutsub elanikke rahakasutuses kaasa rääkima

Haljala vallavanem Leo Aadel kõneles, et kaasavat eelarvet on nad eelmises Haljala vallas kahel korral rakendanud ja see õigustas end igati. Kui esimesel korral olid vallakodanikud ettepanekute tegemisel tagasihoidlikumad, siis järgmisel oldi juba initsiatiivikamad. Esimese kaasava eelarve rahaga sai Haljala kool suusavarustuse, teise raha eest pinnati Haljala kalmistu parkimisplatsid.