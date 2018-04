Naiskodukaitsjad lendavad Siilil Kiiliga

Õppuse legendiks on raudteel juhtunud õnnetus kaubarongiga, mistõttu on tekkinud õhusaaste ning ümberkaudsed inimesed tuleb evakueerida. Kuna Lääne-Virumaal on raudteeõnnetuse oht nii Tapal, Kundas kui ka Rakveres, on turvaliseks evakueerimispaigaks valitud just Väike-Maarja. Õppusel osalevad inimesed üle kogu maakonna, kokku on sellega seotuid ligi 90.