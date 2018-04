Turvatöötaja Mänd üle võlli minna ei luba

Manööver saab tehtud ideaalselt. Muidugi, roolis on Bruno Mänd, kes on oskuslikult parkinud suure traktori tee äärde. Ei, G4S-i turvatöötaja ei patrulli mööda Rakveret 260-hobujõulise masinaga. Tal on puhkus, just õigel ajal, sest läheb külviks ja künd nõuab mahalibistamist.