Valmib loodus- ja tehnikamaja, mis loodud seestpoolt muutuma

Praegu käivad põhjalikud renoveerimistööd Sõmeru keskuses kunagises viljakuivatis, mida nõukogude ajal on kasutatud autoremonditöökojana. Kahekorruselise maja esimesele korrusele on planeeritud suur tööruum mehiste tegevuste tarvis näiteks treipingi taga, samuti kööginurk ja väiksem nõupidamis- või koolitusruum. Teisele korrusele on kavandatud suur avatud saal, mida saab kasutada mitmel moel huvitegevuseks või konverentsi pidamiseks, ning väiksem ruum, kus saab tegeleda arvuteid ja muud tehnikat eeldavate aladega.