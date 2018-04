Ülekaalulisus on laste hulgas kasvav trend

Kolmapäeval esitletud laste rasvumise seireuuringust selgub, et iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud. Seejuures rasvunuid on kümnendik ja lihtsalt ülekaalulisi on 16 protsenti kooliteed alustanud lastest. Normaalkaalus on 72 protsenti lastest, kuid alla kahe protsendi lapsi on alakaalus. Ülemäärase kehakaalu levimus on suurem poiste hulgas.