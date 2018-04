Teatris vesteldakse väliseestlusest

Otsitakse vastuseid mitmetele küsimustele, millele otsib vastust ka lavastus: kas väliseestlaste seas on tabuteemasid, millest ei räägita ja mida püütakse unustada, kuidas väliseestlane suhestub Eestiga, kas ja millised on väliseestlaste ootused kodueestlastele?

Lavastusprotsessi kodu- ja väliseestluse tundlikest ja liigutavatest punktidest räägib lavastaja. Üle ega ümber ei saa vestlusõhtu külaliste põnevatest elulugudest. Kohtumisõhtu on tasuta ning oodatud on kõik, keda need teemad puudutavad.