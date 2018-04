Rakvere Raipe arvamustoimetaja Artur MacManaman ütles, et valikut oli väga raske teha, sest kohalikus kogukonnas leidub inimesi, kelle arvamusega mitte keegi ei arvesta, tohutul määral.

“Me ei hakanud isegi nende arvamust küsima, lihtsalt saatsime kutse, et tulgu kohale ja ärgu midagi arvaku,” ütles MacManaman, kelle sõnul olid kohal just need inimesed, kelle sulest pole Rakvere Raipe arvamusküljel ilmunud mitte ühtegi rida, rääkimata tervikartiklist.

See on ka põhjuseks, miks Rakvere Raipes üldse arvamusnurk puudub. Toimetajat on siiski vaja, sest vastasel juhul me ei teakski, et meie seas nii palju arvamusluusereid elab ja tegutseb.

Arvamusluuserite lõuna kestis paar tundi täielikus vaikuses, sest mitte keegi ei avaldanud ühtegi mõtet ega arvamust. Etteantud lõunasöök söödi siiski ilusasti ära.