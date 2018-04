Kolumn: igaühele oma

Pimedat bussjuhti ei ole ka veel kohanud. Ei ole mõtet hakata nüüd tänitama, et tee ise profisporti, siis näed, kui raske see on. Vot ei tee, just selle pärast ei teegi, et mina ei ole seda ala valinud. Mina käin mööda kergliiklusteed pekki reitelt maha nühkimas, amatöörina. Tulemuseks edu korral väiksem riidenumber, kui mitte see, siis mu süda ja keha ikka tänavad, et liigutasin ennast. Minu tutvusringkonnas on väga populaarne ja hingelähedane korvpalli mängimine. Ei mäleta küll, et ükski mängija oleks öelnud, et lähme neljandat kohta püüdma või viimaseks jääma, kõigil on ikka silme ees see kõige kõrgem siht. Ebaedu korral ei tule vabandusi, vaid öeldakse otse, et mängisime kehvasti. Kogemuste juttu ei aja keegi.