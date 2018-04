Nädala kaja: maamärgid ja täiskuu

Nädala eest maailmakuulsale rammumehele püstitatud monument on kahtlemata üks suur ja uhke asi. Tähtis maamärk. Orientiir, mille järgi on edaspidi hea selgitada, kus ollakse või kuhu poole suunda hoida. Keskväljaku ja jalakäijate ala lõpliku valmimise järel sel suvel võib Lurichi monumendi ümbrusest kujuneda üks Väike-Maarja valla külastatavamaid paiku. Mitte ainult külaliste, vaid ka kohalike elanike puhul.

Koolipõlves olid mulle seal kandis omamoodi maamärkideks kohalik universaalkauplus ja väike puust maja kiriku pargis. Esimesse tõmbas ikka nagu magnetiga, sealt ostsin kunagi ka oma esimese ägeda puust raamiga tennisereketi. Teises käisin külas oma tädil, et revideerida tema sahvrit, maasika- ja hernepeenraid, sõstra- ja tikripõõsaid või siis pühapäevahommikuti süüa pannkooke.

Jälgides nüüd Rakvere linnavolikogus toimuvat – varem tuli midagi niisugust ette Vihula, hiljuti Kadrina vallavolikogus –, jääb mulje, et täiskuu mõjutab sedagi. Kohati käitutakse sedavõrd imelikult, et tuleb nõustuda ühe kolleegi ütlusega: lasteaialapsed oskavad palju mõistlikumalt käituda. No mis sa hing ikka ära teed.