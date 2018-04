Taasavati Rakverest pärit arhitekti suurteos

Raamatukogu teisel korrusel ootavad üliõpilasi rühmatööboksid, arvutitöökohad, lauad-toolid ning lugemissohvad. Kolmas korrus on veel remondis, ent see valmib sügiseks.

1982. aastal valminud raamatukogu projekti autor on Rakvere gümnaasiumi vilistlane arhitekt Kalju Valdre, kaasarhitektiks Mart Kalling. 2017. aastast on see Tartu ülikooli raamatukogu hoone kultuurimälestis. See on esimene nõukogudeaegne ehitis Tartus, millele anti kultuurimälestise staatus, et väärtustada hoonet kui olulist arhitektuuriteost.