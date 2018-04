Kuna vallal ei ole päranduseks saadud maaga midagi peale hakata, otsustas Tapa vallavolikogu kinnistud võõrandada. Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et kuna mõlemal juhul on tegemist metsamaaga, leidub ehk neid, kes on maade ostmisest huvitatud.