Visa linnakodanik kurnab ametnikke

63-aastasel Arvin Uutmal, kellest on aastate jooksul saanud nii linnavalitsuse kui ka mitme teise ametiasutuse jaoks sama harjumuspärane nähtus nagu hommikune päikesetõus ja kes neis mitmesuguseid muresid kurdab, on abilinnapea sõnul olnud kombeks linnaametnikele mõeldud kööginurka külastada ja seal küpsiste, kommide või muu meelepärasega maiustada.

Praegu on aga Neeme-Jaak Paabu ütlusel muutunud olukord juba suisa nii väljakannatamatuks, et Arvin Uutma eemalehoidmiseks paigaldati kööginurga uksele fonolukk. “Panime fonoluku, aga see pole ju normaalne – ikka jälle väikene kulutus. Aga Uutma käis seal nagu omas köögis,” lisas ta.