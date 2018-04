Arkna mõisa suures õunaaias sirgub 15 000 istikut

MTÜ Arkna Terviseküla aednik Laine Laas kõneles, et kasvama pannakse viis sorti, nii mahla- kui ka söögiõunu, ja kõik istikud tulevad Lõuna-Eestist Aakrest. “Krista” puhul on tegemist säilitusõunaga. Viljapuuaeda istutatavad sordid on valitud seesugused, et neid saaks mahedalt kasvatada. “Need peavad olema kahjuritele, kärntõvele ja muudele haigustele vastupidavad,” selgitas aednik.