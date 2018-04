10 ja 50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Kirjandil on Eesti koolielus, meie hariduses oma oluline ja kindel koht. See on traditsioon. Või nagu ütles haridusminister Tõnis Lukas, et “kirjandist on saanud omaette žanr”. Samas on Lukase alluvuses töörühm, kes arutab lõpukirjandi asendamist kolmeosalise eksamiga aastaks 2011.