Täna õhtul kell 20 toob oma värske materjali Rakvere teatris publiku ette lavakoomik Sander Õigus. Mees ise on öelnud, et soolotund “Kolmandas isikus” on üsna hea sisekaemus ühe ­inimese käitumise tagamaadele ja jagab meist igaühele mõtteainet.