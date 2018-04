Kaemus: jasperino “Concourse” jutustab utoopiast

Kujuta ette ideaalset maailma, ideaalset elu ja hetke. Mõtle sellele hetkele. Milline see on? Kas on soe, nii soe, meri ja ilusad inimesed? Või kujutle end autosse. Kiiresse autosse, millest laulis Tracy Chapman, lootuses sellega silmapiiri taha kaduda. On külm šampanja või soe tee, vahet ei ole. Lihtsalt nii mõnus.