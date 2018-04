Kevadpüha tuleb soe ja kohatise vihmavõimalusega

Esmaspäeva öösel moodustub Baltimaade kohale kitsas kõrgrõhuvöönd. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Sooja on 4-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja jätkuvalt võib kohati sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, pärastlõunal idakaaretuul 4-9 m/s. Sooja on 13-17, meretuulega rannikul 10 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Läti Venemaale ja Eesti ilma määrab selle põhjaserv. Öösel hakkab lõuna-Eestist alates pilvisus tihenema ja algab vihmasadu. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm ja sajab vihma. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul Lõuna-Eestis edelasse ja veidi nõrgeneb. Sooja on 8-14 kraadi, Lõuna-Eestis võib termomeetrinäit tõusta kuni 18 kraadini.