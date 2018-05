“Jalgpalli mängima. Sõna “mängima” viitab sellele, et see tegevus peaks meile meeldima ja me peaksime seda nautima. Elvaga mängus oli näha seda, et mehed tundsid jalgpalli mängimisest mõnu. Nautida on vaja ka tegevusi, mis meile kellelegi tegelikult ei meeldi, näiteks intensiivne pressimine, ründest tagasi tulemine,” kõneles Tarva peatreener Tarmo Rebane ja lisas, et oluline on mõista, et kui tiim tahab saavutada võistkondlikku edu, siis peab tegema palju asju mitte enda, vaid meeskonna nimel.