Kadrina neiu võistles klassikalises laulmises

12–14-aastaste vanuserühmas võistelnud 13-aastane Brit Katriin esitas esimeses voorus laulud “Meil aiaäärne tänavas”, “Järv leegib eha paistel” ja Caccini “Ave Maria”, teises voorus kõlasid Piret Ripsi “Agnus Dei” ja César Francki “Panis Angelicus”, viimane paluti laulupiigal esitada ka galakontserdil.

Konkursil oli Brit Katriinil tšelloga toeks Georg Eessaar, kes õpib tšellot Rakvere muusikakoolis lisaaastal. “Konkursi reglement näeb ette, et esimese esitatava lauluna kõlab iga osavõtva maa esindaja rahvalaul oma emakeeles. Esimeses voorus kandsime rahvariideid, avaldamaks lugupidamist oma maa rahvaloomingule,” ütles Brit Katriin Murumägi juhendaja Lea Leisson.

Leisson rääkis, et kui eelmisel aastal oli lauljaid paljudest riikidest, siis seekord piirdus osalejate ring küll Baltimaade ja Venemaaga, ent konkurents oli jätkuvalt tihe. “Peterburi ja Moskva on teada-tuntud oma kõrge vokaalse meisterlikkuse poolest, ka Narva ning Tartu on väga-väga kõrge tasemega,” nimetas ta.

Lea Leisson ütles, et on väga rõõmus õpilase saavutuse üle. “Laulnud olen Britiga lasteaiaeast alates nii kohalikel, maakondlikel kui ka üleriigilistel lauluvõistlustel. Tulemuseks on olnud auhinnalised kohad. Klassikalise laulmistehnika juurde asusime aga alles mõni kuu tagasi,” kõneles õpetaja.

Lea Leisson ütles, et talle meeldib akadeemilise vokaali konkurss just seetõttu, et seal on peatähelepanu suunatud hääle õigele tekitamisele. “Väga kõrgetasemeline žürii paneb tähele ja märgib ära kõik head ja vead, olles sealjuures range, kuid heatahtlik,” rõhutas ta ja kiitis Kohtla-Järve kultuurikeskuse sooja suhtumist.