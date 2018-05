Juubilar Aqva tuuritab

Kolmapäeval kell 13 saab Rakvere Keskväljakul avalöögi sünnipäevatuur “10 aastat, 10 linna ja kümned auhinnad”. Aqva juht ja idee ellukutsuja Roman Kusma ütles, et sünnipäeva puhul süüakse torti, jagatakse õhupalle ja sooduskuponge. Loosimise peaauhind on igas linnas ühesugune: ööbimine Caesari sviidis.

Aqva kümnele aastale tagasi vaadates ütles Kusma, et avamine oleks olnud justkui äsja. Ta pidas suurimaks tunnustuseks klientide jätkuvat postiivset tagasisidet. “Meile on palju öeldud, et mida te oma inimestele söödate, et nad kogu aeg naeratavad,” ütles Kusma.