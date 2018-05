Grippi haigestumine on vähenenud

Laboratoorse kinnituse said 58 gripiviirust, neist 47 olid A- ja 11 B-gripiviirused.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 1837 patsienti, neist 71 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised.

Gripihooaja algusest on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest. Registreeritud on 93 gripist tingitud surmajuhtu, surnute mediaanvanuseks on 81 eluaastat. Haiglaravi kestus oli keskmiselt 7,5 päeva (ühest päevast 37 päevani).