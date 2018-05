Läheme vallimäele värsse!

Kui lugesin kodulehest, et Üllar Saaremäe korraldab Rakvere vallimäel esimese Eesti üldluulepeo, olin rõõmus. Väga kihvt mõte. Ma ei saa öelda, et oleksin juba lapsest peale suur luulesõber olnud. Aga kooliajal pani õpetaja mind tihti püüne peale luuletusi lugema. Arvatavasti selle pärast, et mulle jäid nad kergesti pähe ja mul oli väga vali hääl. On tänaseni. Kui ma 1988. aastal lauluväljakul kõnet pidasin, hoiatas üks korraldaja, et kuna mul on esimene kord nii suure rahva ees kõneleda, vaadaku ma, et mikrofoni räägin, muidu pole kuulda. Jätsin ütlemata, et pole hullu, ma iga päev esinen oma õpilaste ees. Nii väikese platsi jaoks ma võimendust ei vaja.