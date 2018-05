Emakeelest ja keelemeelest

Selleks et meie armas emakeel kestaks ja kosuks, looks ja lehvitaks meie ning järelpõlvede hüvanguks, vaeti rahvusvahelisel konverentsil “Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III” saja aasta keeletöö kogemusi ning arutleti eesti keele rolli ja maine üle Wiedemanni keeleauhinna ja Georg Lurichi kujuna kojutuleku valguses.

Jutustada ümber teadlaste sisutihedad ja vaimukad ettekanded ning koolinoorte südikad uurimused oleks küll hunnitu vägitegu, ent enam kui riskantne ettevõtmine, nii et piirdugem mõningate nopetega, millest ammutada mõtteainet. Seda enam, et konverentsi ettekanded on plaanis avaldada kaaluka kogumikuna.