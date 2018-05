Vanas apteegis uksed avanud Roosistuudio võlub nostalgiaga

Roosistuudio on Kadrina esimene omataoline mängupaik. Perenaine Leila Mooses, kel kodus kasvamas kolm last, rääkis, et väikeste lastega peredel on alatasa küsimus, kus pidada üht või teist üritust, sünnipäeva või muud tähistamisväärset, kui külalised koju ära ei mahu. Seni tuli ette võtta sõit Rakverre, kus kõik mängutoad viimaks end ammendama hakkasid.