Vallavalitsus kinnitas loodava spordikooli õppekavad

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et spordikooli erialade puhul oli üheks oluliseks kriteeriumiks treenerite kvalifikatsioon. Õpetama hakatakse erialasid, mille puhul on olemas treener, kellel on vähemalt viienda astme kvalifikatsioon. Mõningal määral arvestati ka alade populaarsust.