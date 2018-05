Uksed löödi kehva ilma kiuste valla

Ojasaare golfitalu oli paari tunniga jõudnud vastu võtta vaid kaks külastajat, see-eest olid noored kohale sõitnud lausa pealinnast. “Leidsime internetist, et selline tore üritus toimub, ja meile hakkas siinkandis päris mitu kohta silma, mida võiks külastada,” rääkisid golfilööke harjutanud noormees ja neiu. Enne Ojasaarele saabumist käisid nad Valgejõe Veinivillas ning ka edasiseks olid plaanid tehtud.

Ojasaare golfitalu peremees Jaan Lipsmäe nentis, et osa süüd on ilmselt kehval ilmal, kuid lisas, et tegelikult pole avatud uste päevade raames nende juurde kunagi väga palju rahvast sattunud.