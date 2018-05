Lääne-Virumaal tehakse keskmisest rohkem pätti

Ida prefektuuri teabebüroo juht Agur Tehver avaldas arvamust, et kuritegevuse vähenemise taga on elujärje paranemine ja inimeste hoolikam suhtumine oma varasse. “Elu on paremaks läinud ning võibolla just seetõttu himustatakse võõrast vara vähem,” sõnas Tehver.