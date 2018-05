Pika tänava maja andis välja hulga väärtuslikke leide

Kõige väärtuslikumaks leiuks osutus papist alusele joonistatud lae­maal, mis kogu Euroopas väga haruldane on. Seintelt paljastus 15 tapeedifragmenti, mis pärinevad 19. sajandi lõpust, vanim neist aastast 1870. Lisaks leidis majaomanik veel üheksa bordüüri ja mõned seinamaalingud, mida muinsuskaitsespetsialistid tulevad suvel välja puhastama.

Magnus Alviste ütles, et kihte on aja jooksul nii seintele kui ka lakke laotud nii palju, et üllatused ei pruugi lõppenud olla.