Rakvere noormees õpib Hispaanias teatrikunsti

Nüüd õpib tegus noormees juba sügisest Hispaanias, täpsemalt koolis, mis kannab nime Institute of the Arts Barcelona (Barcelona kunstide instituut), kuid asub linnast paari­kümneminutise autosõidu kaugusel. “Ma teadsin juba väiksest saati, et tahan näitlemist õppida välismaal, kuigi ei osanud arvata, et selleks kohaks saab Hispaania. Samas ei olnud ka midagi Hispaania vastu, kuna hispaania keel oli juba varem suhtlustasandil suus ja riik huviäratav. Siinkohal kasutan juhust kiita Rakvere Linnanoorte Näitetruppi,” kõneles Andry, kes varsti esimest õppeaastat lõpetama asub.

Kokku kestab bakalaureusetasemel õpe Hispaanias kolm aastat nagu Eestiski ning kraadi väljastab Liverpool John Moores University (Liverpooli John Moore’i ülikool). “Õppeprogrammi läbimisel ootab ees bakalaureusekraad – Bachelor of Arts with Honours in Acting –, mis on Euroopas ja USA-s tunnustatud,” rääkis noormees ja lisas, et see võimaldab vabalt edasi õppima asuda ka Eestisse.