Pagulaskeskustes elab 72 inimest

Vao varjupaigakeskuses elab 1. mai seisuga kokku 45 inimest, neist 22 on varjupaigataotlejad ning 23 on saanud rahvusvahelise kaitse, ütles AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja. Vao keskuses elab 17 last ja kümme naist, peresid elab keskuses seitse.

Vao keskuses elab kümnest riigist pärit inimesi. Kõige rohkem elab keskuses Süüriast, Gruusiast, Venemaalt ja Indiast pärit inimesi.

Vägeva varjupaigakeskuses elab kokku 27 inimest, neist kümme on varjupaigataotlejad ning 17 on saanud rahvusvahelise kaitse. Pressiesindaja sõnul on viimaste seas ka kaheksaliikmeline kvoodipagulaste perekond Süüriast ning kolm Eritreast pärit kvoodipagulasest naist. Vägeva keskuses elab neli perekonda, lapsi on keskuses 12 ja naisi viis.

Keskuses elab viiest riigist – Ukrainast, Venemaalt, Süüriast, Iraagist ja Eritreast – pärit inimesi.

Aprilli alguses elas Vao ja Vägeva pagulaskeskuses kokku 81 inimest, neist 44 olid kvoodipagulased.

Eelmise aasta lõpus lõppes sotsiaalministeeriumi leping kinnisvarapartneriga ning pärast seda on kvoodipagulastele elamispindade leidmisega tegelenud ministeerium. Kuna viimasel ajal on elamispindade leidmine kujunenud oodatust keerulisemaks, on ministeerium paigutanud rahvusvahelise kaitse saajad sobiva elamispinna leidmiseni Vao või Vägeva keskusesse.