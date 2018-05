Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas rääkis, et võistlema tuldi kuuest koolist, aga seda on vähe. Üheks põhjuseks tõi ta asjaolu, et nimetatud võistlust pole paaril aastal korraldatud ja seda uuesti käima saada on raske. Varem on tuldud rohkem kui kümnest koolist. Lapsed sõitsid imiteeritud liikluslinnakus, kus pidi tundma liiklusseadust, ja näitasid oma oskusi vigursõidus. Ka tuli võistkondadel täita politseimuuseumi antud ülesandeid.