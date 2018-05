Linnavalitsus võetakse tugevdatud kaitse alla

Et võimalikult nähtavam olla, on õppuse kohaks valitud Rakveres linnavalitsuse hoone, kus harjutatakse selle ümber patrullimist, hoone alale liikuvate isikute tuvastamist, turvakontrolli, sõidukite läbivaatust ja juhtimisprotseduure. Samas tagatakse linnavalitsuse töötajate töötegemisvõimalus.

Tegemist on klassikalise kompanii õppusega sisejulgeoleku tagamiseks linna tingimustes. Väga suurt tähelepanu pööratakse tsiviilelanikkonna turvalisuse tagamisele nii rahu- kui ka kriisiolukorras.

Õppuse ajal ei takista Kaitseliit jalgsi ega sõidukitega liikumist ning kaitseliitlased ei sisene eravaldustesse. Tegevus käib üksnes riigi või omavalitsuse omandis olevatel objektidel ja maaaladel ning see on asjaosalistega kooskõlastatud. Õppusel osalevad kaitseliitlased kannavad eraldusmärkidega välivormi. Vastase rollis on kaitseväe allüksused. Kaitseliit palub rakverlasi õppust mitte väga lähedale uudistama minna ja lubada kaitseliitlastel segamatult tegutseda.