Politsei limpsab keelt abiliste raha järele

Abipolitseinikud rääkisid toimetusele, et Ida prefektuur soovib omavalitsuste abipolitseinikele eraldatud raha endale. Põhjenduseks tuuakse asjaolu, et abipolitseinikud teevadki seda tööd vabatahtlikult ehk tasu saamata. Liiati ostab politsei neile varustuse ja maksab koolituste eest. Asi on kuuldavasti läinud niikaugele, et tasu saavatel abipolitseinikel on keelatud vormi kanda ja politseiautot kasutada. Tänu omavalitsuse toele võib abipolitseinik saada töö eest kuni 150 eurot kuus.

“Riik taganeb oma lubadustest tagada abipolitseinikele elementaarne varustus,” kommenteeris olukorda VIROL-i juhataja Einar Vallbaum. Ta selgitas, et prefektuur soovib endale seda raha, mida abipolitseinikud teevad politsei n-ö tellimusel. Vallbaum tõi näite, et Kundas on neli abipolitseinikku, kes politsei ülesandel käivad patrullimas näiteks Väike-Maarjas ja Tamsalus. Aga omavalitsus on Vallbaumi sõnul huvitatud ka sellest, et abipolitseinikud turvaksid kohalikke suuremaid üritusi. Need soovid on kooskõlastatud politseiga. Ja vald on nõus selle eest maksma. Kuid ka seda raha soovib prefektuur endale.