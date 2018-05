Arvo Pärdi looming kõlab Rooma vanimas kirikus

Arvo Pärdi autorikontserdiga 7. mail Santa Sabina kirikus Roomas tähistatakse Eesti vabariigi 100. sünnipäeva ning paavst Franciscuse ametisse nimetamise viiendat aastapäeva. Esinejateks on Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel, kontserdil viibib kohal ka helilooja.

Kontserdi idee sai alguse eelmise aasta novembris Vatikani apostlikus palees toimunud tseremoonial, kus paavst Franciscus andis Arvo Pärdile üle Ratzingeri preemia, mida on nimetatud ka Nobeli preemiaks teoloogia valdkonnas. Sellest tunnustusest ajendatuna algatati Arvo Pärdi autorikontserdi korraldamine. Kontserdil kõlavad teosed "Aadama itk", "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Salve Regina" ja "Te Deum". Esinemispaigaks on 5. sajandil ehitatud Santa Sabina kirik, mida peetakse vanimaks Rooma basiilikaks, kus on säilinud sammastikuga ristkülikukujuline põhiplaan ja esialgne arhitektuurne stiil.