Baltoscandal hoiab kätt ühiskonna pulsil

Festivali kunstiline juht Priit Raud ütles, et tänavune Baltoscandal on tulevikku vaatav ja kätt ühiskonna pulsil hoidev, intrigeeriv ja rahustav, mõtlemapanev ja vabastav. "Viieteistkümnes festival tuleb ehk rohkem meie ja ühiskonna peale mõtlev. Mitte tingimata ülitõsiselt. Me räägime karmidest asjadest, kuid ei lähe moraalitsemise teed. Me näitame, et selline see maailm lihtsalt on. Me pole kõigega nõus, mis siin sünnib. Me kritiseerime, aga aktsepteerime. Me näitame austust üksteise vastu ja selle vastu, mida keegi teeb. Me ei õpeta kellelegi, mis on õige," kõneles Priit Raud.