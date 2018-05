Nädala kaja: oodatult ootamatu tulemus

Reaalsuskontroll meile kõigile, eriti aga neile, kes on uskunud väiteid, et raskeid tõbesid meil enam ei eksisteeri, seega pole vaja end ka kaitsepookimistega vaevata. Iseendaga võib inimene teha, mida süda ihaldab, aga siis tuleb võtta ka täielik vastutus oma elu ja surma eest.

Teisi ohtu seada on juba kuritegu, sest maailm ei ole mustvalge ning palju on selliseid inimesi, kelle vaktsineerimatus pole vabatahtlik valik. Üha enam leviva vaktsiinivastasuse valguses on Saaremaal toimuv oodatud tulemus. Aga ikkagi ehmatav ja ootamatu.

Ootamatuste vastu end alati vaktsineerida ei saa. Näiteks tuleb vaikides vastu võtta see, mis toimub kohalike poliitotsuste vallas. Linnapea Marko Torm on usinalt lammutama asunud. Ühest küljest võib sellest ju aru saada, sest iga pealik loob oma meeskonna, millega parimate tulemuste poole rühkida. Teisalt paistab väljapoole kõik üsna rohmakas, võib isegi öelda, et ebakultuurne.

Linnapalgaliste arusaamatud lahkumised tervislikel põhjustel meenutavad kooliaega, kui mõnest tunnist viiliti ja pärast võltsitud allkirjaga tõendeid kirjutati. Seal oli ikka üks ja universaalne väljend: tervislikud põhjused. Sest tõtt ei saanud ju öelda.

Kui vajaduse kultuurikeskuse juhataja ametist vabastada tingis kasvõi osaliselt aastatagune kultuuridebatt ja soov Rakvere linna kultuurielule restart teha, on asi ju iseenesest hea. Kui räägime linna heaolust, tuleb näha suuremat pilti. Kui muudatuste taga on kombitsaid kinnitavad riigikogu valimised, on seis teine. Aga tõde me ei tea, sest volikogu järelepärimisele kõlasid linnapealt kenad lihvitud vastused. Sedasi võib riigikokku sihtida küll.