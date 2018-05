Kolm inimest surnuks sõitnud Mikk Seger mekib USA-s uuel ametikohal ilusat elu

Kohus võttis 2016. aastal vastu otsuse vabastada Seger kümme kuud enne tähtaega, et võimaldada talle parem taasühiskonnastumine. Toona leidis kohus, et kantud karistus on mehele avaldanud piisavalt mõju. Kehtestati hulk reegleid, mille rikkumisel katseaja jooksul lõpeb ennetähtaegne vabastus kohe.