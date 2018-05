Porkuni järve kallaste korrastamisega Kaieallika ja Külmallika vahel alustati juba aasta alguses. Esimeste talgute käigus lõigati võsa ning langetati surnud ja vigastatud puid. Hiljem on tegevust mitmel korral jätkatud.

MTÜ Kodukant Porkuni liige, korrastustööde eestvedaja Eigo Laur rääkis, et kohalikud inimesed olid valmis kaldapealse kenamaks muutma ning hea koostöö on olnud Tapa vallavalitsuse ja keskkonnaametiga, nii et tööde ettevõtmiseks saadi kiiresti vajalikud kooskõlastused ja load.