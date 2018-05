OG Elektra otsis kitsedele hakkajat rentnikku

Kitsepiim on juba ammustest aegadest tuntud ja hinnatud kui tervistav jook. See on kergemini seeditav ja talutav kui lehmapiim. Usutakse, et see aitab allergiate ja nahahaiguste korral, noorendab, taastab üldist tervist, tugevdab kogu organismi, tõstab immuunsust ning normaliseerib soolestiku mikrofloorat.